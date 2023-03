Brug 13 over Schotense vaart dag afgesloten

Aan het houten wegdek van brug 13, die de Bloemendaallaan en Wezelsebaan in Schoten met elkaar verbindt over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, is ernstige schade. De Vlaamse Waterweg gaat op vrijdag 10 maart een dringende herstelling uitvoeren. De brug wordt de volledige dag afgesloten voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Omrijden kan via de brug aan de Villerslei of die aan de Botermelkbaan.