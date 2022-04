Boeren protesteren tegen stikstofakkoord langs parcours Scheldeprijs

SchotenEen opvallend tafereel valt woensdag te aanschouwen op de Metropoolstraat in Schoten langs het parcours van de Scheldeprijs. Boerenverenigingen protesteren met spandoeken tegen het Vlaams stikstofakkoord. “Het is voor ons als landbouwers steeds moeilijker onze koers te rijden”, vertelt Hans De Schutter uit Zandhoven, consulent van Boerenbond.

Het stikstofakkoord werd einde februari goedgekeurd door de Vlaamse regering. De overeenkomst zorgde voor ontgoocheling en ongenoegen bij de landbouwers. “Enkele bedrijven worden verplicht om te stoppen, wat een inbreuk is op de bestaande vergunning. Zowel startende boeren als bestaande landbouwbedrijven hebben geen enkele vorm van toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden meer. Die onzekerheid is een probleem voor investeringen op lange termijn”, aldus De Schutter. “We ontkennen niet dat we stikstof produceren. Uiteraard zijn we bereid inspanningen te leveren, maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn.”

Quote Wielrennen is net als boeren een harde stiel met vallen en opstaan. Al hebben wij het gevoel dat we in een valpartij worden gedwongen Hans De Schutter, Consulent van Boerenbond

Ook Schotense bedrijven getroffen

Daar willen de boeren dan ook aandacht voor vragen. Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen hebben langs het parcours van de Scheldeprijs hekken met de slogans ‘Stop de waanzin’ en ‘Geef boeren toekomst’ geplaatst. “Waarom we hier actie voeren? De Vlaamse voorjaarsklassiekers doorkruisen ten eerste de prachtige Vlaamse velden, die wij als boeren net onderhouden. Er moet iets veranderen als men in het vervolg nog op mooie helikopterbeelden van het landschap wil rekenen. Ten tweede is wielrennen net als boeren een harde stiel met vallen en opstaan. Al hebben wij het gevoel dat we in een valpartij worden gedwongen.”

De landbouwersverenigingen mochten hun hekken plaatsen op het terrein van veevoederproducent Maalderij Roosens langs het Albertkanaal, waar ze goed zichtbaar zijn en duidelijk in beeld gebracht worden. “Veel boeren zijn er niet in de verstedelijkte gemeente Schoten. Al worden bedrijven uit de agrovoedingsketen eveneens getroffen door het stikstofakkoord, zoals toeleverancier Maalderij Roosens, die solidair is met onze actie.”

Gehoord worden

De koers blokkeren met tractoren is niet het plan. “Het stikstofakkoord is geen beslissing van de wielrenners, maar van de Vlaamse regering. We willen gewoon gehoord worden. Hopelijk lukt dat nog via het openbaar onderzoek. Maar als dat niet het geval is, zullen we het misschien wél op andere manieren moeten proberen.”

Volledig scherm De boerenverenigingen vatten post aan veevoederproducent Maalderij Roosen langs de Metropoolstraat © emz

Volledig scherm Matti Lammers, Basiel Dehasselair en Hans De Schutter van Boerenbond aan een van de spandoeken © emz

Volledig scherm De spandoeken hangen aan hekken, die langs het parcours van de Scheldeprijs staan en zo dus ook goed in beeld komen © emz