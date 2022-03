Bewoners woonzorgcentrum maken soep ten voordele van Oekraïne: “Ooit zelf in schuilkelder gezeten”

Bommen op dorp

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne roept herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb zelf nog in de schuilkelder gezeten. In Olmen lag die in onze tuin, waar we moesten schuilen als er vliegtuigen overvlogen. Ik was toen een jaar of acht à negen. Er zijn negen bommen op ons dorp gevallen”, herinnert Gusta (90) zich. “Ik woonde in Leuven. Dat moest volledig vrij worden gemaakt voor de Duitsers. Iedereen wilde vluchten naar Zuid-Frankrijk, maar wij zijn naar een tante in Charleroi gegaan”, zegt Christiane (88). “Van later weet ik nog hoe we onder tafel kropen als het luchtalarm ging, want onze kennissen bij wie we waren, hadden geen schuilkelder. Omdat iedereen weet wat de oorlog is, dachten we natuurlijk dit nooit meer hoefde te gebeuren. Ik ben wel blij dat we de slachtoffers van deze oorlog wat kunnen helpen door soep te maken en verkopen.”