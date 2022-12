Bewoners van sociale flats opgelucht: warm water stroomt weer door kranen, verwarming is gerepareerd

Brasschaat Brasschaat mikt op drastische verminde­ring van restafval: “Zelfs beter doen dan Vlaams streefdoel”

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft de cijfers van geproduceerde kilogram restafval per inwoner in 2021 bekendgemaakt. Met 143 kilogram heeft Brasschaat nog veel werk aan de winkel, want het streefdoel van 2022 is nog 21 kilogram minder. Dat is volgens bevoegd schepen Myriam Van Honste (Open Vld) een haalbare kaart dankzij de invoering van het diftar-systeem voor restafval.

12:02