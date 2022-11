Betonnen vleermuizenhotel onder nieuwe Hoogmolenbrug valt in de prijzen

Voor vleermuizen is het Albertkanaal een belangrijke corridor. In opdracht van de Vlaamse Waterweg bouwde Willemen Infra een winterverblijf voor de dieren. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met het Agentschap Natuur en Bos en ook het studiebureau OMGEVING. Omdat vleermuizen graag in een complexe constructie rondvliegen, werd gekozen voor een verblijfplaats gebouwd uit vier grote, geprefabriceerde kamers van beton. Die werden ter plaatse met elkaar verbonden. Aan die kamers zijn poreuze betonbuizen gekoppeld als zijkamers. In goede samenwerking met prefabproducent Tubobel realiseerde Willemen Infra het hotel van honderd kubieke meter in de aanloophelling van de brug op amper vier dagen, waardoor ook de deadlines van de bouw van de nieuwe brug werden gerespecteerd.