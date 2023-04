Beste speurneuzen van zoektocht naar digitale paaseieren nemen prijzenpakket in ontvangst

Brandweer­weer Zone Rand kreeg in 2022 net geen 22.000 oproepen: “Stormen in februari waren goed voor 2.000 oproepen op vier dagen tijd”

De Brandweer Zone Rand werd in 2022 1.188 keer opgeroepen voor een brand. De ziekenwagens kregen dan weer 2.167 oproepen. Daarnaast kwamen er ook oproepen voor wespen, stormschade en oproepen voor bijvoorbeeld bijstand bij ongevallen. De zone telt 860 brandweerlui. “De stormen in februari 2022 liggen nog vers in het geheugen want toen kregen we 2.000 oproepen op vier dagen tijd”, zegt zonecommandant Katrien De Maeyer. In totaal kreeg de brandweer 21.943 oproepen.