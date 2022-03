Bekend Vlaanderen opent grootste ZEB van België in Schoten

SchotenHet filiaal van ZEB langs de Bredabaan in Schoten is verdriedubbeld in oppervlakte. Deze grootste vestiging van de kledingwinkelketen in ons land opent vrijdag de deuren. Een resem aan BV’s mocht samen met andere exclusieve genodigden de vestiging donderdagavond al ontdekken. Opvallend: geen professionele modellen, maar wél werknemers van ZEB schitterden op de catwalk.

Maar liefst 1.500 vierkante meter aan shopplezier heeft ZEB Schoten te bieden. “Toen Torfs naast ons verdween, was het een opportuniteit om die ruimte over te nemen. De winkel is hier goed gelegen”, aldus marketingmanager Erika Mees. “De coronacrisis was voor ZEB ook moeilijk, maar intussen zitten we op een beter niveau dan voor COVID-19. We zijn eigenlijk een van de weinige retailers die nieuwe winkels opent of bestaande blijft uitbreiden.”

Vintagecorner

ZEB richt zich op vrouwen en mannen. Mode van meer dan zeventig merken vind je in het Schotens filiaal: van trendy merken zoals Motel, Dockers en Kendall + Kylie tot vaste waarden waaronder Levi’s, Calvin Klein en Tommy Jeans. Gloednieuw is de Mango-corner voor mannen. Je kan zelfs anderhalf uur lang een personal shopper boeken voor advies. De winkel in Schoten is ook de eerste ZEB met een hoek vol vintagekledij, geselecteerd door partner Foxhole. De bijzondere corner is wel slechts drie maanden open. Andere troeven zijn de comfortabele loungeruimte en kinderhoek met arcadegames.

Bekende gezichten

De collectie van ‘Astrid Black Label’, de kledinglijn van Astrid Coppens, is eveneens verkrijgbaar. De BV - bekend door de realityshow ‘Astrid in Wonderland’ - was zelf aanwezig op de preopeningsavond. Een kransje andere bekende Vlamingen tekende eveneens present: Jani Kazaltzis, Lize Feryn, Kim Van Oncen, Eline De Munck & Michaël Roskam, Lauren Versnick, Tine Priem... Ook populaire TikTokkers Steffi Mercie, Aaron De Groeve en Michael Amani waren van de partij.

Volledig scherm Astrid Coppens aan haar collectie van Astrid Black Label © Kristof Ghyselinck

Taboes doorbreken

Al waren James Cooke en zes vertegenwoordigers van ZEB For Everyone de echte sterren van de avond. Cooke is ambassadeur van die campagne. “Het is fijn vanavond te mogen presenteren. ZEB For Everyone moet taboes doorbreken en blikken verruimen”, vertelt hij. “Echt tof om iets anders te mogen doen voor een kledingwinkel dan wat anders van bekende mensen verwacht wordt. Zelf ben ik niet zo’n shopper. Ik neem altijd mijn man mee.”

De zes individuen hebben elk een bijzonder verhaal. Charlotte Roggeman (23) presenteerde met Cooke. Ze heeft een passie voor theater, op het podium staan en teksten brengen, al voelt ze die voorliefde wel eens geremd door haar stotteren. Voor de catering zorgde Nyam-B van Rebekka Royes (30), die door haar Jamaicaanse roots regelmatig worstelt met racisme. Daartegen moet ook Ivo Shimwa (25) vechten. Hij vluchtte in 2013 uit Mozambique naar België. “Het was niet makkelijk als je niemand kent of geen netwerk hebt. Toch heb ik mijn passie voor foto- en videografie gevolgd. Ik heb mijn droom waargemaakt, want ik ben nu videomonteur voor VRT. Aan jonge mensen wil ik graag tonen dat alles mogelijk is”, zeg hij.

Volledig scherm James Cooke met Charlotte, Rebekka, Bo, Lotte, Ivo en Peter © emz

Naast ZEB-personeel tonen nog twee andere speciale modellen de lente- en zomercollectie. Bo Baesen (25) heeft diabetes type 1. “Vanwege mijn angst voor naalden heb ik een insulinepompje aan mijn buik.” Via sociale media informeert ze wat er allemaal bij diabetes komt kijken. Evident is het niet, want ze heeft er onlangs nog een diabetes burn-out gehad. Al toont ze op de catwalk met veel trots een blote buik. Ook Lotte Peeters (23) straalt tijdens de modeshow. De jongedame met ASS vocht lange tijd tegen anorexia en depressie. Hun onzekerheden wandelden de twee vrouwen weg op de catwalk.

Quote Iedereen is bij ons welkom, ook al heb je een kleurtje of beperking of zie je er iets anders uit Erika Mees, Marketingmanager ZEB

Volledig scherm Bo op de catwalk © emz

Iedereen welkom

Het filiaal van ZEB is ook rolstoelvriendelijk. Rolstoelatleet Peter Genyn (45) testte de winkel. “Dikwijls is er te weinig plaats tussen de rekken, zijn er drempels of zijn de kleedkamers te klein. Maar chapeau voor de toegankelijkheid hier. Andere winkels kunnen er een voorbeeld aan nemen”, zegt hij. “Iedereen is bij ons welkom, ook al heb je een kleurtje of beperking of zie je er wat anders uit”, besluit marketingmanager Erika Mees.

ZEB, Bredabaan 1215, Schoten. Di-zo: 10-18.30u, ma: gesloten. Meer info: www.zeb.be.

Volledig scherm ZEB Schoten herbergt kledij van meer dan zeventig merken © ZEB Schoten

Volledig scherm Lauren Versnick en Lize Feryn op de preopeningsavond © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Eline De Munck en Michaël Roskam op de preopeningsavond © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Charlotte Roggeman en James Cooke zijn de presentatoren van dienst © emz

