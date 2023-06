Afgevoerd logo van gemeente Schoten verschijnt te koop op tweedehands website

Elim Chan stopt volgend jaar als chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra

Dirigent Elim Chan stopt na het seizoen 2023-2024 als chef bij het Antwerp Symphony Orchestra. Dat heeft het orkest bekendgemaakt. Chan - de eerste vrouw in die functie - is sinds haar aanstelling een veelgevraagd gastdirigent geworden bij orkesten wereldwijd, en zet mede daarom een stap opzij in Antwerpen.