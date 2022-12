380 leerlingen van Sint-Cordula lopen 4.636 euro bijeen voor sociale kruidenier Appel & Ei

Antwerpen Opera Ballet Vlaanderen en Ziekenhuis Aan De Stroom slaan handen in mekaar: “Geniet van muziek, want dat is goed voor je hart”

De Opera Antwerpen is nog een hele week mooi verlicht als een kloppend hart. Met die gezamenlijke actie wijzen Opera Ballet Vlaanderen en Ziekenhuis Aan De Stroom (ZAS) op het heilzame effect van muziek voor je hart. Aanleiding van de oproep is de nieuwe productie van Giuseppe Verdi’s passionele opera ‘Ernani’ die op 16 december in première gaat.

13 december