14,5 op 20 in culinaire gids, nu staat Schotens restaurant te koop

“Vergeet die flitspaal in je tuin”: pronkstuk van online veiling mag toch niet verkocht worden

Wie al wilde plannen had met zijn pas aangekochte flitspaal, mag die netjes weer opbergen. Het online veilinghuis HammerTime uit Hoevenen (Stabroek) veilt materiaal van de gemeente en politiezone Schoten. Daartussen zat aanvankelijk ook de flitspaal. Tot het nieuws burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) bereikte. “Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand een flitspaal koopt om die bijvoorbeeld in zijn tuin in brand te steken.”