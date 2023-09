1000 leerlingen geëvacueerd na valse melding van gaslek

Niet langer aan 90 km/u over Houtlaan razen: maximale snelheid wordt weldra beperkt tot 70 km/u

Opgelet voor wie regelmatig over de Houtlaan (N12) in Schilde en Wijnegem rijdt. De maximale snelheid wordt vanaf maandag 25 september overal verlaagd van 90 kilometer naar 70 kilometer per uur. Die ingreep moet zorgen voor een uniform snelheidsregime over de N12.