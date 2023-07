Gratis buurtfesti­val Kerkstraat Plage pakt uit met straf programma: High Hi en Axel Daeseleire zakken af naar Antwerpen Noord

Een gezellig buurtfestival met een leuk programma in de wijk Antwerpen Noord, dat kan je weeral verwachten van Kerkstraat Plage. Het festival, dat volledig gedragen wordt door vrijwilligers van Wijkcomité Willibrordus, is aan zijn negentiende editie toe. Het programma kreeg een serieuze upgrade en wil met acts zoals High Hi, dj Axel Daeseleire, Radio Minerva en de Belpopband zijn bovenlokale uitstraling nog meer kracht bijzetten.