Zuster Denise blaast 100 kaarsjes uit: “Ik ben een taaie”

In 1927 werd Agnes Halsberghe geboren in Nieuwpoort. Ze was de oudste van een talrijke kroost. Na vijf jaar verhuisde het gezin naar Zaventem. Ze kende een warm familiaal leven, dat wel verstoord werd door de narigheden van de Tweede Wereldoorlog.

Kosteres

In Zaventem leerde ze de Zusters van het Heilig Hart van Maria van ‘s-Gravenwezel leerde kennen. Zuster Denise deed haar intrede in 1946. Na haar opleiding verpleegkunde werd ze in Zaventem regionaal verantwoordelijke bij het Wit-Gele Kruis.

Nadat ze in 1982 op pensioen ging, keerde ze terug naar het hoofdklooster aan de Oudaen. Ze werd kosteres in de parochiekerk Sint-Catharina in ‘s-Gravenwezel en werkte tweeëndertig jaar lang hard achter de schermen. Tot de afbraak van het school- en kloostergebouw in 2018 was ze ook portierster van het klooster. Daarenboven had ze de leiding van twee gebedsgroepen. Ze zette zich ook in voor Ziekenzorg en Bond zonder Naam. “Het zo actieve leven van Zuster Denise werd gedragen door haar grote liefde voor de Heer. Intens gebed ging hand in hand met aandacht voor het kerk- en wereldgebeuren”, klinkt het bij de kloostergemeenschap.