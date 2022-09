Zorgbeurs, lezingen en benefietconcerten: rijkelijk gevuld programma op driedaagse rond dementie

De zorgbeurs met organisaties en instellingen voor dementie mag vrijdag om 13 uur het startschot geven van de driedaagse en duurt tot 16 uur. Dwaallicht - het samenwerkingsverband rond dementie tussen de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Malle, Brecht en Schilde - houdt van 14 tot en met 16 uur een praatcafé. Daar komt Nadia Hainaut spreken over de belevingswereld van personen met dementie, die ze beroepshalve begeleidt. Het rockkoor ‘Ummagumma On The Rocks’ geeft het beste van zichzelf van 20 tot en met 22 uur.

Experten

Zaterdag begint met een welkomstwoord door Schildens burgemeester Dirk Bauwens en Ummagumma-voorzitter Marc Busscher om 9.45 uur. Daarop volgt van 10 tot 11 uur een lezing ‘De werking van onze hersenen’ door UA-professor Julie van der Zee. Ouderenpsycholoog Luc Van de Ven van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven komt spreken over de kunst van het ouder worden van 11.30 uur tot en met 12.30 uur. Daarna is het van 14 tot en met 15 uur de beurt aan neuropsycholoog Michaël Portzky (psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge) om te vertellen over de valkuilen van de mantelzorger. Vervolgens is Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, te gast. Hij praat van 15.30 uur tot en met 16.30 uur over zijn avontuur in de Alpen en Nepal, waar hij op tocht ging met mensen met jongdementie. De zaterdag besluit opnieuw met een concert van het rockkoor ‘Ummagumma On The Rocks’, eveneens van 20 tot en met 22 uur.