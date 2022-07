Zomerwandeling lang de ‘s Gravenwezelse natuur

Linkeroever/Verrebroek/Stekene Vrachtwa­gen­chauf­feur Pascal (55) overleden nadat hij onwel wordt achter het stuur: “We verliezen één van onze loyaalste medewer­kers”

Een vrachtwagenchauffeur is donderdag overleden nadat hij onwel werd achter het stuur op het knooppunt Sint-Anna Linkeroever. Voor de 55-jarige Pascal Verbruggen kon geen hulp meer baten. Hij overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Bij het bedrijf Remo-Frit uit Verrebroek is de verslagenheid groot. “Pascal was een van onze beste en loyaalste chauffeurs.”

