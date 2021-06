Zes jongeren slaan tiener in elkaar en beroven hem: politie doet oproep naar getuigen

Oelegem/Massenhoven/Brasschaat Mariakapel­le­tje uit 1953 van sloop gered: “Door papa gebouwd nadat mama ernstig ziek was”

30 mei Een bijzonder Onze-Lieve-Vrouwekapelletje in Ranst is van de sloop gered. Het kapelletje stond in de Vlotstraat en dreigde afgebroken te worden voor een nieuwproject. Maar dat was buiten enkele buurtbewoners en sympathisanten gerekend. Zij schakelden de gemeente in en met vereende krachten werd het kapelletje gered. Tot grote blijdschap van de kinderen van het koppel die het in 1953 liet bouwen. “Hier komt het echt wel tot zijn recht”, glundert Rita Peeters.