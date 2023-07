Woningprijzen licht gezakt in Schilde

Gemeente Zoersel doet oproep naar tips over gestolen vlaggen

Sinds het begin van de zomer kan je in Zoersel een kleurrijke, artistieke vlaggenroute in thema van duurzaamheid wandelen of fietsen. Jammer genoeg zijn 7 van de 53 vlaggen al gestolen geworden. De gemeente Zoersel vraagt de dieven om die terug te brengen en lanceert ook een oproep naar tips over de roof.