Witte Kerk in Schilde-Bergen is bijna van gemeente

De Paters Dominicanen vonden geen opvolger voor de priester van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen in de wijk Schilde Bergen, die in juni noodgedwongen opgedoekt werd. Het lokaal bestuur toonde belangstelling in de Witte Kerk en de terreinen daarrond. Er werd in december een akkoord gevonden. Voor 1.910.000 euro - de prijs van het schattingsverslag - was de site van de gemeente. In februari gaf de gemeenteraad groen licht om effectief over te gaan tot de aankoop, die nu in haar eindfase zit.