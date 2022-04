Wijk vraagt gemeentelijk verbod op pitbullachtige honden na heftig bijtincident

Brasschaat IN BEELD. Mooi lenteweer lokt zonneklop­pers en speelvo­gels naar Gemeente­park

De temperaturen klommen dinsdag vlot boven de twintig graden. Het mooie lenteweer lokte in de namiddag heel wat volk naar het Gemeentepark in Brasschaat. De warme paasvakantiedag was klaarblijkelijk ideaal om een balletje te gooien, te picknicken, te genieten van het zonnetje of te ravotten in de speeltuin.

12 april