Wijk in Schilde vraagt gemeentelijk verbod op pitbullachtige honden na zwaar bijtincident

Schoten REPORTAGE. Schelde­prijs is opnieuw groot volksfeest: “Als we einde van koers halen, zetten we dorp nog op stelten”

Na twee coronaveilige edities zonder publiek mocht de Scheldeprijs met finish in Schoten woensdag weer in volle glorie doorgaan. Ondanks de regen en koude bracht de wielerklassieker heel wat euforische supporters op de been, zelfs vanuit Noorwegen. “We zijn grote fans van het wielrennen, maar ook van Belgische frieten en jullie bier”, lacht Skjalge Kraglund (63), terwijl hij met een Noors vlaggetje wappert.

6 april