WEER. Stralend zonnig weer in Schilde vandaag

Koppel zegt job vaarwel om wereld rond te reizen met tot camper omgebouwd busje: “Het was nu of nooit”

Het leven is aan de durvers. Dat weten Sarah Bakeroot (26) uit Westmalle en Cédric De Smet (31) uit Sint-Katelijne Waver maar al te goed. Ze hebben hun job opgezegd om de wijde wereld in te trekken. Dat doen ze met een bestelwagen die ze eigenhandig hebben omgebouwd tot campervan. “We hebben al zoveel vragen gekregen. Het lijkt wel of we aanzien worden als reisgoeroes”, lachen Sarah en Cédric, die momenteel Scandinavië doorkruisen. Hun avonturen en de nodige tips zijn ze beginnen delen op hun travelblog ‘coordinotes’. Met succes, want hun Instagram-account telt al bijna 100.000 volgers.