Webshop voor baby- en kindermode lanceert vierde handgemaakte collectie

SchildeIn volle coronacrisis startte de 30-jarige Audry Schoofs uit Schilde de webshop ‘PeekaBoe’ voor baby- en kindermode. Zijzelf vervaardigt de accessoires handmatig, terwijl de kleding in Spanje met de hand gemaakt wordt. Intussen is de online winkel toe aan haar vierde eigen collectie.

Al op jonge leeftijd kleedde Audry niet alleen haar poppen, maar ook haar broertje. “Ik was ook verzot op babysitten. Toen ik nog in de lagere school zat, ging ik altijd helpen bij een gezin met drie kindjes in onze straat”, lacht ze. “In Australië ben ik au pair geweest van een tweeling. Ik mocht dan van hun ouders gaan shoppen voor de kindjes. Het was superfijn hen te mogen kleden. Altijd probeerde ik hen wat te laten matchen, maar toch met een zeker verschil. Zelf heb ik momenteel nog geen kinderen, al heb ik wel een metekindje Elodie. Ik doe niets liever dan met haar of kinderen van bevriende koppels te spelen, hen te verzorgen of in een charmante outfit te steken.”

Naaimachine gekregen

Haar liefde voor kinderen bracht haar in het onderwijs. Bij de lagere school JOMA in Merksem werkt ze onder meer op het secretariaat en houdt ze toezicht op de speelplaats. Al wilde ze toch ook iets doen met haar passie voor kindermode. “Mijn mama woont in Andalusië vlakbij Malaga. Het is een beetje mijn tweede thuis. Terwijl ik langs de aanlokkelijke winkelstraten wandelde, werd ik verliefd op de Spaanse babykleding. Ik kwam op het idee mijn eigen webshop voor baby- en kinderkleding te lanceren. Zo werd PeekaBoe in juni 2020 geboren. De naam verwijst naar peek-a-boo (kiekeboe, red.), dat de tweeling in Australië altijd wilde spelen.”

Bijzonder aan het bedrijfje is dat alle kleding handgemaakt wordt door twee gedreven naaisterzussen in Andalusië, waar Audry tijdens de schoolvakanties steeds heengaat. Voor haar dertigste verjaardag kreeg Audry van haar mama vorig jaar ook zelf een naaimachine. Na een cursus begon ze zelf de accessoires voor de webshop te maken. In maart 2021 lanceerde PeekaBoe een eerste eigen collectie. “Dat was altijd mijn grote droom”, vertelt ze.

Opvallen

Een jaar later staat de teller op vier. De nieuwe basic-collectie voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar is zopas gelanceerd. “Qua kleding probeer ik altijd klassiek te mixen met speels. Dat slaat aan”, zegt ze. “Ik merk dat de kleren vooral gekocht wordt voor bijzondere gelegenheden zoals een eerste verjaardag of een fotoshoot. Met wat specialere stukken probeer ik er dan ook uit te springen. Momenteel werken we aan de zomercollectie. Ook die zal binnenkort uitkomen.”

Twee leuke nieuwkomers zijn de babynestjes en relaxcovers. “Sinds de opkomst van babyspa’s zijn ook de babycaps populair. Het meest verkochte item is toch wel het gepersonaliseerd babydekentje, waar ouders graag de naam van hun kindje mee aankondigen”, besluit Audry.

Opendeurdagen

De nieuwe collectie is te vinden op www.peekaboe.be. PeekaBoe houdt shopping days met leuke kortingen op de Alfons Dierckxlaan 16 in Schilde op zaterdag 2 en zondag 3 april tussen 10 en 17 uur. Reserveren is niet nodig.

