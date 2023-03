Wandel eens doorheen een... dikke darm: “Op speelse manier kennismaken met voorlopers van darmkanker”

1,25 meter hoge betonblok­ken scheiden fietspad van rijbaan: “Breek die Berlijnse Muur van Schilde af”

Als je wel eens vanuit Schilde via de Houtlaan (N12) richting Wijnegem rijdt, is het je wellicht al opgevallen. Grote blokken moeten het nieuwe fietspad in dubbelrichting afschermen van de rijbaan. De hoge betonconstructie wordt in Schilde kritisch onthaald. “Zonder dergelijke fysieke afscheiding zou het fietspad vlak naast de Houtlaan liggen, waar het verkeer aan negentig kilometer per uur passeert. Dat zou niet te verantwoorden zijn”, klinkt het bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).