Vennebos doet bewust niet mee aan ‘Week tegen Pesten’: “Wij voorkomen pesten met schoolfamilies”

Antwerpen Jury samenge­steld voor proces tegen moordende glazenwas­ser Stephaan Du Lion uit Deurne

Voor het Antwerpse hof van assisen is maandagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Stephaan Du Lion (58). Acht vrouwen en vier mannen moeten over twee weken oordelen of de glazenwasser uit Deurne schuldig is aan vier moorden die tussen 1992 en 1997 gepleegd werden.

15:57