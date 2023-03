Uitbaatster van koffie- en theehuis in Schilde genomineerd voor horecapersoonlijkheid van het jaar

Koffie- en theehuis Thé o d’Or is intussen een gevestigde waarde op de Turnhoutsebaan in Schilde. Zowel het vers aanbod als de vriendelijke bediening worden gesmaakt. Zozeer zelfs dat zaakvoerster Sheena Janssen (33) genomineerd is voor ‘horecapersoonlijkheid van het jaar 2023’. Die ‘Lion d’Or’-titel kadert binnen de ‘Belgium Hospitality Awards’.

Het verhaal van Thé o d’Or startte vier jaar geleden. De gepassioneerde bakster Sheena Janssen opende langs de Turnhoutsebaan vlak aan de hoek met de Brasschaatsebaan op haar eentje een koffie- en theehuis in april 2019. Ze was amper een jaar bezig of de coronacrisis brak uit. Met leveringen aan huis, picknickmanden en verjaardagstaarten wist ze de sluitingsperiode te overbruggen. Haar zaak draaide zo goed dat ze in oktober 2021 een parttime kracht aannam. Twee maanden later verhuisde Thé o d’Or naar de overkant, namelijk de hoek van de Turnhoutsebaan met de Schoolstraat, waar Sheena een eigen pand kocht. Sinds deze maand heeft ze een tweede deeltijdse werknemer in dienst.

Tweede thuis

De grote troef is het vers karakter van het ontbijt, de brunch, lunch en koffie- of theetijd. “Het gebak, de koekjes, quiches, taarten, pannenkoeken, wafels... zijn volledig huisgemaakt. Dat geldt ook voor de granola, confituur, kip curry en tonijnsla. We hebben ook ambachtelijke spaghetti op de kaart staan. Ook volledig plantaardige bereidingen bieden we aan. Momenteel is dat een lasagne met ricotta en aubergine.”

Dat combineert Sheena en haar team met een gezellige sfeer. “We streven naar een totaalbeleving. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Of klanten nu voor 3 euro een koffie komen drinken of voor 50 euro lunchen, we onthalen alle klanten op dezelfde manier. Daarbij stralen we toch ook wel positiviteit en vriendelijkheid uit.”

Die formule kan ook rekenen op waardering binnen de sector zelf. Horeca-uitbaters en andere spelers uit de vakwereld hebben Sheena getipt voor de ‘horecapersoonlijkheid van het jaar 2023’ binnen de ‘Belgium Hospitality Awards’, die ingericht worden door evenementenbureaus Excellent Events en vzw Horizontaal. En dus kreeg de zaakvoerster van Thé o d’Or een mailtje dat ze in aanmerking kwam voor die ‘Lion d’Or’. “Ik dacht eerst dat het spam was”, lacht Sheena. “Het doet me deugd dat de passie voor mijn zaak echt te voelen is. Voor mij is deze nominatie ook een bevestiging dat ik goed bezig ben.”

Stemmen

De Lion D’Or voor horecapersoonlijkheid van het jaar 2023 wordt op maandag 27 maart uitgereikt tijdens de ‘Nacht van de Hospitality’ in San Marco Village in Schelle. Ook Sigrid Stroobants van Traiteur Sigrid uit Schilde maakt kans. Stemmen kan tot en met vrijdag 10 maart (20 uur) via de website van de Hospitality Awards Belgium. Sheena hoopt op heel wat steun. “Vele klanten vinden dat ik echt verdien om te winnen. Voor hen ben ik nu al de winnaar”, besluit de genomineerde met een glimlach.

Thé o d'Or

