Turnhoutsebaan transformeert vrijdagavond in feestlaan

Tinderdate beschul­digt agent van verkrach­ting, maar zelfs parket gelooft haar niet: “Waarom bent u dan niet naar huis gegaan?”

Een 33-jarige politieman uit Antwerpen wordt beschuldigd van de verkrachting van een jonge vrouw na een date via Tinder. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. De man zelf ontkent dat het om verkrachting gaat. Het parket staat achter zijn verhaal en vraagt de vrijspraak. Volgens de procureur gaf M. een signaal door mee naar huis te gaan met de politieman. “Mijn cliënte heeft de indruk dat het proces tegen haar gericht is en dat zij degene is die fouten heeft gemaakt. Dat komt hard aan bij haar.”