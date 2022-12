Trek op winterse fotozoektocht doorheen ‘s-Gravenwezel

De fotozoektocht kan je gratis downloaden via de website van Toerisme Voorkempen. Wie een geprinte versie wil, kan die afhalen in het Dorpshuis van ‘s-Gravenwezel (Kerkstraat 24) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot en met 12 uur. Antwoordformulieren indienen kan tot en met 20 maart 2023 via de brievenbus van Toerisme Voorkempen in het Dorpshuis of door het antwoordblad in te scannen en per e-mail te sturen naar toerisme.voorkempen.2970@gmail.com. De vijftien beste resultaten van de ingezonden antwoorden krijgen een prijs. Toerisme Voorkempen verdeelt ook nog 25 prijzen onder de overige inzendingen via loting. Aan elk gezin op hetzelfde adres wordt maximaal één prijs toegekend.