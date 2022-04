Topdriebandploeg van kroegbaas speelt kampioen in biljartcafé Schil Dorp

Het sterke team wist haar titelambities waar te maken. “Eigenlijk dachten we op voorhand al dat we kampioen zouden spelen. De tegenstanders waren daarom extra gemotiveerd om tegen ons te winnen. Ze speelden vaak boven hun niveau. Een aantal keer zijn we goed weggekomen. Enkel tegen Herstal hebben we een uitschuiver gemaakt. Uiteindelijk zijn we twee wedstrijden voor het einde kampioen geworden met een voorsprong van acht punten op de tweede. En dat voor een vol huis. We hebben het goed gevierd”, glundert Janssen. Of de hoogste klasse andere koek wordt? “Dat gaat wel een pak verschillen. Het niveau ligt wat hoger. Al zijn we er helemaal klaar voor.”