Stuur eens een boodschap in pralineletters

SchildeWil je een vriend op originele wijze gelukkige verjaardag toewensen? Of een collega creatief uitzwaaien? Dan is een ‘pralinogram’ van Myriam Nagels (62) en Peter Van Laethem (62) uit ’s Gravenwezel (Schilde) toch wel een aanrader. Nadat je online zelf een boodschap gevormd hebt met letters op pralines, wordt het cadeau in geschenkdoosje opgestuurd.

Voor Myriam en Peter is het een nieuwe uitdaging in het dagelijkse leven. Gloednieuw is het idee niet. “Een dertig à vijfendertig jaar geleden bestond het pralinogram al. Via de zondagkrant bij de bakker kon je dat aanvragen door een tekstje in te vullen.”

11, 30, 40 of 50

Al merkten Myriam en Peter dat het vandaag de dag niet meer te vinden was. “Dankzij websites en de huidige verzendmogelijkheden zijn er nochtans veel meer mogelijkheden toe. Toen we geen patent erop vonden, besloten we het nieuw leven in te blazen. Zelf plezieren we heel graag anderen, dus daarom vonden we het pralinogram wel het proberen waard. Iemand digitaal feliciteren is ook fijn. Maar een pralinogram is iets tastbaar. En nog lekker ook.”

Omdat ze geen confiserie-experten zijn, vonden ze in Oost-Vlaanderen een pralinier om mee samen te werken. Hij produceert de twee soorten pralines: witte chocolade met hazelnoot en melkchocolade met mokka-rum. Daarvan zijn er een dertigtal verschillende verkrijgbaar: met de letters van het alfabet erop, een uitroepteken, een hartje, een kusje…

Het concept is heel simpel. Via de website www.pralinogram.be kan je via een raster een boodschap vormen met 11, 30, 40 of 50 pralines. Op iedere praline staat één letter of teken. Lege vakjes worden ingevuld als blanco pralines. Je kan zelf kiezen of je het resultaat naar je eigen adres of dat van de gelukkige stuurt. “We hebben van de originele bedenkers al een mailtje gekregen. Ze waren heel enthousiast en wensten ons veel succes”, besluiten Myriam en Peter.

Meer informatie & bestellen via www.pralinogram.be.

Volledig scherm © emz