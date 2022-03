Studente houdt inzamelactie voor geboorteland: “Minste wat ik voor Oekraïne kan doen”

Roksolana werd wel geboren in Oekraïne, maar heeft haar thuis zo goed als heel haar leven in België. Zo goed als heel haar familie woont in Lviv in het westen van Oekraïne. Op 24 februari werd het land binnengevallen door het Russisch leger. “Mijn oma belde in paniek. Ze wist niet wat er ging gebeuren”, zegt Roksolana. De luchtalarmen gaan door de bombardementen regelmatig af, al is de situatie in Lviv momenteel nog relatief in orde. “Russische soldaten zijn er nog niet. Mijn familie probeert de massaal toestromende vluchtelingen uit het oosten van het land op te vangen. Alle Oekraïners gedragen zich zo ongelofelijk dapper. Voor mij is het toch wel pijnlijk om te zien hoe plekken waar ik ooit op bezoek of vakantie ben geweest nu verwoest zijn.”

Zelf wilde Roksolana niet bij de pakken blijven zitten. Ze ging de dag van de inval protesteren aan het Russisch consulaat in Brussel. Al bleef het daar niet bij. “Ik besloot een inzamelactie te starten, waarvoor ik intussen samenwerk met de Oekraïense ambassade in Brussel. Van hen krijg ik een constant geüpdatete lijst van goederen die nodig zijn. Momenteel zijn dat tenten, slaapzakken, matrassen, dekens, camouflagekledij, zaklampen, communicatiemiddelen zoals gsm’s of walkietalkies, thermisch ondergoed, mutsen, handschoenen, sjaals, dekens, medicamenten, rolstoelen, krukken, tactisch of militair materiaal waaronder helmen, containers voor vloeistoffen... Dat alles zamel ik in bij me thuis om die dan naar Brussels Expo te brengen, waar de ambassade alles stockeert.”

De solidariteit is enorm. Ze slaagt er amper in om alle spullen weggewerkt te krijgen. “Er staan zelfs nog bijna 40 e-mails on hold. Met hulp van CD&V ben ik momenteel op zoek naar een opslagplaats”, zegt Roksolana. “Mijn familie is verbaasd door al het medeleven en de hulp. Ze waarderen het ook enorm dat ik bereid ben om mijn dagelijks leven opzij te zetten voor deze actie. Al vind ik dit het minste wat ik kan doen voor Oekraïne. Het lukt me toch ook niet om nu met iets anders bezig te zijn.”

De inzamelactie van Roksolana steunen kan door te mailen naar helpukrainebe@yahoo.com.

