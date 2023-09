HLN HELPENDE HANDEN. Younesh (36) start inzamelac­tie voor slachtof­fers aardbeving Marokko

Over heel Vlaanderen worden tal van initiatieven uit de grond gestampt om de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko te helpen. De 36-jarige Younesh Ben Chellal uit Boom, met een transportbedrijf in Wilrijk, vertrekt komende dinsdag naar het rampgebied en roept op om spullen in te zamelen. Younesh’ schoonmoeder zit vast in een dorpje dat getroffen werd door de aardbeving.