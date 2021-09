Straatveger sterft op familiebezoek in Suriname; bolletje cocaïne barst open in zijn maag

Clifton ‘Bom’ Proeger (43) is zaterdag in Suriname overleden nadat een cocaïnebolletje in zijn lichaam geknapt was. De straatveger van de gemeente Schilde had er nog twintig andere ingeslikt. Dat meldt de politie in Suriname.

De man had volgens sociale media in augustus onbetaald verlof genomen om naar Suriname te vliegen. Hij zou op bezoek gaan bij zijn echtgenote en dochter, die hem zijn eerste kleindochter geschonken had. De politie van Suriname laat weten dat Proeger op donderdag 9 september in het ‘s Lands Hospitaal in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo was opgenomen, omdat hij zich onwel voelde. De dokters wilden hem opereren maar haalden de politie erbij.

“Er waren bijzondere omstandigheden en daarom achtte het operatieteam het nodig om de operatie in aanwezigheid van de politie uit te voeren. Nog voor de politie ter plaatse was zag Proeger de kans uit het ziekenhuis weg te gaan”, zo meldt de Surinaamse politie in haar persbericht.

21 drugsbolletjes

Twee dagen later meldde Clifton Proeger zich opnieuw aan in het ziekenhuis, deze keer in het Academische ziekenhuis van Paramaribo. Daar werd hij onmiddellijk in kritieke toestand op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo opgenomen. Na negentien minuten kwam hij te overlijden. Het lichaam werd in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica. De dokters vreesden dat hij mogelijk besmet was met COVID-19. Een coronatest wees echter uit dat dat niet het geval was.

De lijkschouwing toonde aan dat de man overleed door intoxicatie van cocaïne. Proeger had 21 cocaïnebolletjes in zijn maag. Daarvan was eentje volledig opgelost. De andere 20 bolletjes werden uit het lichaam verwijderd en overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling narcoticabrigade.

Het Antwerpse gerecht is door de autoriteiten in Suriname niet op de hoogte gesteld van deze mislukte cocaïnesmokkel.

Geliefd

Sinds januari 2020 was Proeger actief bij de dienst der werken van de gemeente Schilde. Hij zorgde voor een propere Turnhoutsebaan. “Dit nieuws verrast ons”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) aan onze redactie. “Clifton was gekend als een goedlachse medewerker die zijn werk meer dan naar behoren deed. Hij was heel geliefd bij de inwoners. Wij hebben met niets anders te maken gehad dan een positief beeld.”

Clifton laat zes kinderen na. De gemeente heeft een digitaal rouwregister voor hem geopend.

Volledig scherm Clifton was in Schilde vooral bekend als straatveger van de Turnhoutsebaan © Gemeente Schilde