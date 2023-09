Steenweg tussen Antwerpen en Turnhout vormt leidraad voor activiteiten op Open Monumentendag

Kom 140 jaar na overlijden van Hendrik Conscience meer te weten over zijn Kempense romans

In het Zoerselbos haalde bekend schrijver Hendrik Conscience veel inspiratie voor zijn romans, al schreef hij die vooral in het vroegere Keizershof langs de Turnhoutsebaan in Schilde. In die gemeente komt expert Johan Vanhecke exact 140 jaar na het overlijden van de auteur een lezing geven over de Kempense romans van Conscience.