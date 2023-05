Sociale kruidenier ‘t VerSchil opent de deuren

NIEUWE REEKS. 100 jaar Rivieren­hof. “Oase van rust in 16de eeuw... tot ‘Zwarte Maarten’ en het Spaanse leger opduiken”

Precies 100 jaar geleden opende het Rivierenhof zijn poorten voor het grote publiek. Maar uiteraard gaat de geschiedenis van het bekendste groendomein van Antwerpen véél verder terug. In de eerste aflevering van deze vijfdelige reeks nemen we u mee naar het prille begin. Naar de zestiende eeuw wanneer rijke Antwerpse zakenlui in de Schijnvallei in Deurne hun vakantie doorbrengen. Een vredevolle tijd. Tot ‘Zwarte Maarten’, boze protestanten én het Spaanse leger de rust komen verstoren.