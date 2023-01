Snel en stabiel internet thuis via glasvezel mogelijk op komst in Schilde: een vijfde moet interesse tonen

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. De ‘Fiber to the Home’-technologie zou snel en stabiel dataverkeer genereren, wat erg interessant is voor thuiswerken, videoconferenties, gaming, simultaan streamen... Zelf biedt Fiberklaar geen abonnementen aan. De internetproviders maken gebruik van het netwerk om diensten aan te bieden.

Twee informatiemomenten

Het nutsbedrijf heeft ook interesse haar infrastructuur uit te rollen in Schilde en ‘s-Gravenwezel, waar een potentieel is van 6.500 adressen. Een fysiek informatiemoment geeft Fiberklaar op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in feestzaal Flinckheuvel op de Sint Jobsteenweg 25 in ‘s-Gravenwezel. Daarna volgt nog een online infosessie op maandag 23 januari om 19.30 uur. Zodra meer dan twintig procent van de bewoners voor 30 januari een gratis huisaansluiting aanvraagt, zal Fiberklaar alle adressen in het aansluitbare gebied gratis aansluiten. De installatie van de contactdoos gebeurt zonder verplichting van abonnement. De inwoners kunnen ook beslissen later een abonnement te nemen bij een van de deelnemende providers.