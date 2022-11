Sinterklaas en zijn Pieten geven ludieke kindershow in Werf 44

Antwerpen Sascha Luyckx nieuwe voorzitter Antwerpse socialis­ten: “Trots op wat we al hebben verwezen­lijkt in stadsbe­stuur”

De Antwerpse socialisten hebben een nieuwe voorzitter. Op één onthouding na schaarden alle leden in het Fakkeltheater zich zaterdag achter de enige kandidatuur van Sascha Luyckx (40). Hij wil de komende twee jaar vooral de verwezenlijkingen van de drie Vooruit-schepenen in de verf zetten. “We hebben de wind in de zeilen als beweging en willen dat in 2024 in de stembus verzilveren.”

