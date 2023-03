Sheena van Thé o d’Or verkozen tot horecapersoonlijkheid van het jaar

Met haar eigen koffie- en theehuis deed Sheena Janssen (33) haar droom in vervulling gaan. Vier jaar later runt ze Thé o d’Or langs de Turnhoutsebaan in Schilde nog steeds vol passie. Daarvoor werd ze maandagavond beloond, want ze werd uitgeroepen tot ‘horecapersoonlijkheid van het jaar’ op de ‘Nacht van de Hospitality’. “Ik had helemaal geen speech voorbereid”, herbeleeft Sheena haar verbazing.

Het adresje is intussen een vaste waarde geworden op de Turnhoutsebaan. Die stampte Sheena op haar eentje uit de grond. Door het succes heeft ze intussen twee deeltijdse medewerkers in dienst. Het team zweert bij verse lekkernijen. “Elke morgenvroeg sta ik hier taart, soep, quiche... te maken. Ik wil ook altijd iets leuk geven bij de koffie. Dinsdag was dat bijvoorbeeld een stukje kruimeltaart met pruimen”, vertelt de uitbaatster.

Dat assortiment combineert Thé o d’Or met een huiselijke sfeer, een hartelijk onthaal en een vriendelijke bediening. Dat appreciëren niet alleen de klanten, maar ook vaklui uit de horecasector. Zij hadden immers Sheena getipt voor de titel van ‘horecapersoonlijkheid van het jaar’ binnen de ‘Belgium Hospitality Awards’, ingericht door evenementenbureaus Excellent Events en vzw Horizontaal. Plots ontving de zaakvoerster van het koffie- en theehuis een mailtje dat ze genomineerd was voor die ‘Lion d’Or’.

Hartverwarmende steun

Dankzij voldoende stemmen haalde ze de eerste selectie. Ze mocht op maandagavond afzakken naar San Marco Village in Schelle, waar de awards op de ‘Nacht van de Hospitality’ uitgereikt werden. “De stemmen van het publiek bepaalden veertig procent van de punten. Ik had uit ongelofelijk veel hoeken steun gekregen. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen achter je staan. Al was het oordeel van de juryleden goed voor zestig procent van de uitslag. Op voorhand had ik een hele vragenlijst moeten invullen. Blijkbaar heeft mijn verhaal hen kunnen begeesteren. Ik denk dat ze mijn liefde voor mijn zaak hebben gevoeld, want plots verscheen Thé o d’Or op het scherm bij horecapersoonlijkheid van het jaar.”

Tot verbouwereerdheid van Sheena. “Ik stond perplex. Het kwam als een totale verrassing. Ik moest een speech geven, al had ik me daar totaal niet op voorbereid”, lacht ze. “Het was wel heel fijn deze bekroning te krijgen. Voor mij is het een motivatie om voort te doen zoals ik bezig ben. Uiteraard is het hard werken, al is er niets leuker dan een lege ijskast op het einde van je dag.”

Volledig scherm De 'Lion d'Or' voor horecapersoonlijkheid van het jaar is voor Sheena Janssen van Thé o d'Or in Schilde © emz

Volledig scherm Thé o d'Or in Schilde © emz

