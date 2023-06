Scholieren maken boekenruilkast voor bibliotheek in Schilde

Vincent Van Trier wilde The Villa Leuven verkopen, maar koper Jordy bleek oplichter met hoog ‘Tinder Swind­ler’-gehalte: “Hij joeg er voor wel 100.000 euro aan drank door”

Een nieuwe eigenaar, een nieuwe naam en een feestelijke heropening na corona. De vaste fuifbeesten van dancing The Villa Leuven hadden er reikhalzend naar uitgekeken. Maar op een illegaal feestje na bleef het muisstil. “We zijn het slachtoffer geworden van een soort ‘Tinder Swindler’, maar dan voor nachtclubs”, zegt eigenaar Vincent Van Trier (39), die de touwtjes ondertussen weer strak in handen heeft. ‘Koper’ Jordy De Munck leek betrouwbaar, maar verdween plots van de aardbol. En toen bleek dat Van Trier lang niet het enige slachtoffer was.