Schildens duo lanceert culinair oldtimerrally: “Sterrenchef bereidt hele dag lekkere gerechtjes”

SchildeEen roadtrip gecombineerd met culinaire hoogstandjes. Dat is de ‘Chef’s Table Rally’ in een notendop. Het nieuw concept van Fleur Bonnett (44) en Olivier Boehlen (48) uit Schilde neemt zondag haar start. De allereerste rit eindigt in restaurant Hert van chef-kok Alex Verhoeven.

Terwijl Fleur tien jaar lang ervaring heeft in evenementen rond Formule 1, is Olivier gepassioneerd door oldtimers. Hij organiseerde ooit nog studentikoze rally’s en heeft intussen ook zelf enkele knappe bolides. De twee kwamen elkaar terug tegen tijdens de coronacrisis. “Op de oldtimerritten die ik de afgelopen tien jaar heb meegereden, was het eten slecht tot gemiddeld”, vertelt Olivier. “Wij wilden een rally opstarten met een focus op het culinaire in samenwerking met topchefs. Onze naam ‘Chef’s Table Rally’ verwijst naar de beste tafel in het restaurant, soms zelfs in de keuken”, zeggen Fleur en Olivier.

Unieke ontmoeting

Vier edities per jaar zouden er plaatsvinden, steeds in een ander landschap. Het organiserend duo heeft een samenwerking lopen met de gastronomische gids Gault&Millau. In de keuze van de chef wordt gemikt op een score van minstens 15 op 20. Daaraan voldoet sterrenchef Alex Verhoeven van het Turnhouts restaurant Hert alvast. Hij zal zondag het ontbijt prepareren in de luxueuze thuishaven van villabouwbedrijf Vlassak-Verhulst op de Moerstraat in ’s-Gravenwezel, waar de zomerrit van tweehonderd kilometer vertrekt. Onderweg krijgen de deelnemers allerlei culinaire opdrachten, die opbouwen naar het diner. “Sterrenchef Alex Verhoeven bereidt de hele dag lekkere gerechtjes, weliswaar een uitgebalanceerd menu. Ook voor de lunch zorgt hij op een nog geheime locatie. De chef-kok rijdt zelfs een stukje mee. Die gezellige een-op-eensfeer maakt het wel uniek. Eindigen doen we voor een diner in zijn restaurant Hert op de bovenste verdieping van de Turnova-toren.”

Herfsteditie

Zowel oldtimers als GT’s mogen meerijden. “Moest je in panne vallen, is er steeds bijstand voorzien, zodat de culinaire ervaring gegarandeerd blijft”, vertellen Fleur en Olivier. De zomereditie is reeds uitverkocht, maar je kan 17 september reeds in je agenda zetten voor de herfsteditie. Dan staat Thijs Vervloet van Colette – De Vijvers in Averbode centraal. De prijs voor deelname aan de herfsteditie bedraagt 795 euro per duo. Meer informatie en inschrijven via www.chefstablerally.be.

Volledig scherm De promowagen © emz

