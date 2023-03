Schilde rouwt om plots overlijden van sympathieke restaurantbaas

Schilde verkeert in diepe rouw. De uitbater van grillrestaurant-pizzeria San-Abram op de Turnhoutsebaan, Sami Soliman (51), is vrijdag plotsklaps gestorven. Hij was bijzonder graag gezien in het dorp en ver daarbuiten.

De populaire eetzaak maakte het overlijden vrijdag zelf bekend op haar Facebookpagina. Het treurig nieuws verspreidde zich snel via regionale Facebookgroepen, waar de steunbetuigingen maar blijven komen. Dat verbaast ook niet. De goedlachse man, bijgenaamd ‘Sami Schilde’, was erg geliefd.

Sami woonde sinds 1996 in ons land. De koptische christen was verhuisd vanuit Egypte. Hij was van opleiding meubelmaker. Al heeft hij in België geen carrière als schrijnwerker uitgebouwd, want hij nam een kruidenier over op de Schoolstraat in Schilde. Die winkel transformeerde na verloop van tijd naar een pitahuis.

Vernoemd naar kinderen

De huur voor dat pand was flink opgelopen. Toen het gebouw op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Frans de Beuckeleerlaan in de dorpskern van Schilde vrij kwam te staan, twijfelde Sami geen moment. Op kerstavond opende hij er in 2006 zijn eigen restaurant San-Abram. Dat vernoemde hij naar zijn kinderen Sandy en Abram. Later kregen zijn echtgenote Maria en hij nog dochter Sosanna erbij.

Volledig scherm San-Abram © emz

In zijn eetzaak serveerde Sami zeventien jaar lang pita, pasta, gerechten vanop de grill... En ook pizza stond op het menu. Daarvoor durfde San-Abram de concurrentie aangaan met Pizza Hut, die aan de overkant van de Turnhoutsebaan een gevestigde waarde is.

Laatste rustplaats in Schilde

De deuren van het restaurant blijven voorlopig dicht. Haar zaakvoerder Sami overleed vrijdag aan een hartfalen. Na het verlies van Sami’s broer Milad twee jaar geleden is dit een nieuwe klap voor de familie Soliman. Een laatste groet brengen kan op maandag 6 maart van 11 tot en met 13 uur in het Uitvaartcentrum Schilde op de Turnhoutsebaan 492 in Schilde. Op dinsdag 7 maart wordt om 10 uur voor Sami gebeden in de kerk van de Heilige Maagd Maria en Johannes de evangelist in Wilrijk. Sami zal zijn laatste rustplek vinden op de begraafplaats aan de Sint-Guibertuskerk in Schilde.

Volledig scherm Sami Soliman van San-Abram is overleden © emz

Volledig scherm Sami Soliman (links) met zijn broer Milad, die twee jaar geleden overleed © Facebook Sami Soliman

