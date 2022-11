Schilde mag zich opmaken voor WK-gekte: Rode Duivels te zien op groot scherm in Werf 44

Antwerpen Met zevendui­zend voor de Urban Trail: “Ogen uitkijken op Schoon Verdiep”

Na een corona-editie vorig jaar – een aantal gebouwen werden uit het parcours gehaald – beleefden we dit weekend nog eens een zorgeloze Urban Trail in Antwerpen. Zevenduizend lopers genoten op het Zuid en in het historische centrum van 19 locaties. Absolute blikvangers: het KMSKA, het stadhuis en de studio van De Tafel van Vier van Gert Verhulst.

20 november