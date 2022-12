Schilde maakt ‘Natuurbuurcatalogus’ vol klimaatvriendelijke oplossingen: “Maak zelf het verschil in de strijd tegen klimaatverandering”

Een ‘Natuurbuur' maakt als buurtbewoner van Schilde zelf het verschil in de strijd tegen klimaatverandering. “Door kleine ingrepen in je tuin, gevel, oprit of dak kan je al iets doen voor het klimaat”, klinkt het bij de gemeente. Klinkt eenvoudig, maar hoe begin je daar nu aan, wat heb je nodig en waar kan je subsidies voor krijgen? Gemeente Schilde publiceerde een online catalogus vol tips en tricks. In de gids vind je allerlei groene oplossingen, stap voor stap uitgelegd. Zo vind je er onder andere in terug hoe je een groen dak aanlegt, hoe je een regenwatervijver plaatst in je tuin en hoe je je oprit en terras kan ontharden. Bij elke oplossing staat ook een boodschappenlijstje, zodat je meteen zelf aan de slag kan gaan.