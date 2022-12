Schilde klaagt dat ze te veel ophoest voor politie: “Onze belastingbetaler moet opdraaien voor Zoersel en Malle”

De kosten voor de politie zijn fors gestegen. Terwijl Schilde voor de gewone dienst in 2022 nog 3.039.418 euro bijdroeg, is dat voor 2023 maar liefst 4.022.375 euro. Brecht betaalt iets meer: 4.034.896 euro. Terwijl Zoersel een dotatie levert van 3.143.045 euro, bedraagt de som voor Malle 2.713.199 euro. Die verdeelsleutel (KUL-norm) is gebaseerd op berekeningen uit 1999, waarvoor de toenmalige kadastrale inkomens (fictief inkomen overeenstemmend met het jaarlijks netto-inkomen dat onroerend erfgoed zijn eigenaar jaarlijks zou opbrengen in 1975) per gemeente, de toenmalige belastbare inkomsten per burger en de toenmalige politiecapaciteit per gemeente in acht werden genomen.

Meer inwoners in Zoersel

Die berekeningsmethode is volgens Van Genechten archaïsch en niet langer accuraat. “Zoersel is Schilde qua inwonersaantal intussen ruim voorbijgestoken. De verkavelingen in Malle en Zoersel zijn de afgelopen jaren bovendien exponentieel gestegen. Uit jaarverslagen van de politiezone blijkt dat Schilde nooit een hogere politiecapaciteit zou hebben. Geactualiseerde cijfers bewijzen dat Schilde al jaren te veel betaald heeft. Ook Brecht zou te veel betalen. Met het geld van onze belastingbetalers wordt de politiewerking in Malle en vooral in Zoersel gefinancierd. Dit moet opgelost worden, zodat alle gemeenten in onze politiezone een gelijkaardige inspanning leveren.”

Quote Als bepaalde normen bepaalde gemeenten bevoorde­len, is het heel moeilijk te onderhande­len Dirk Bauwens, Burgemeester van Schilde

Die problematiek is burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) al langer aan het aankaarten. Al gaf hij mee hij dat de federale overheid - die de Politiezone Voorkempen net als zeven andere politiezones overigens het minst bedeelt met toelagen - de verdeelsleutel niet meer zal actualiseren. “Toen onze politiezone minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (in juni, red.) mocht ontvangen, heeft ze dat mondeling gezegd. Al zullen we een schrijven richten aan de minister om het toch op de agenda te plaatsen.”

Symbolisch protest

Wil Schilde toch verandering brengen in die verhouding, dan zal het met de drie andere gemeenten zelf tot een overeenkomst moeten komen. Al wordt dat een moeilijke zaak, aangezien Zoersel en Malle dan plots meer zouden moeten betalen. De gemeente Zoersel heeft alvast dinsdag haar dotatie voor 2023 op de gemeenteraad goedgekeurd. “Als bepaalde normen bepaalde gemeenten bevoordelen, is het heel moeilijk te onderhandelen”, aldus Bauwens.

Uit symbolisch protest tegen die verhouding onthielden Vlaams Belang, Groen, Marleen Struyf (CD&V) en ook politieraadsleden Hans Hanssen (CD&V), Tara Godts (N-VA), Micheline Duysens (N-VA), Valérie Van Genechten (Open Vld) en Kristof Droessaert (Open Vld) zich bij de stemming op de gemeenteraad. De burgemeester en overige raadsleden van de twee meerderheidspartijen N-VA en Open Vld stemden wel voor, zodat de politiewerking zelf en bijgevolg de veiligheid niet in gedrang zou komen.

