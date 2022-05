Schilde biedt drie stille studieplekken

De examens zijn stilaan in aantocht. De gemeente Schilde voorziet 55 gezamenlijke studieplaatsen verspreid over drie locaties. Vanaf 16 mei tot en met 30 juni kan je iedere dag tussen 8 en 22 uur terecht in zaal expo in Werf 44 (Schilde) en lokaal De Vocht in het Dorpshuis (‘s-Gravenwezel). De hoofdbibliotheek in Schilde opent haar deuren voor blokkers vanaf 23 mei, weliswaar met iets beperktere uren. Een studieplek reserveren is verplicht en doe je minimum drie dagen op voorhand. Inschrijven en meer informatie via de website van de gemeente Schilde.