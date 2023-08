MIJN TUIN. Wegdromen in de romanti­sche parel van Maria (78): “Zelfs toen we in Koeweit woonden, liet ik er een tuin aanleggen”

Toen Maria Puttemans (78) met haar man naar Halle-Zoersel verhuisde, liet ze de verloederde tuin 3,5 maanden lang door vier man onder handen nemen en het resultaat is verbluffend: door de bloemenpracht waan je jezelf in een Engelse kasteeltuin wanneer je onder de sierlijke bogen wandelt. Maria is er elke dag drie uur in bezig, maar je hoort haar over dat harde labeur nooit klagen. “Ik voel me hier zielsgelukkig. Het is wonderbaarlijk dat altijd wel iets anders in bloei staat.”