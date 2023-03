Redelijk helder met lichte regen in Schilde vanochtend

Kind (11) kritiek nadat het onder muur terecht­komt in Sint-Vincent­school in Ekeren

In de Sint-Vincentschool in Ekeren is dinsdagnamiddag een kind van elf onder een muur bedolven. Het slachtoffertje werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA. De omstandigheden worden nog onderzocht. De ouders, kinderen en leerkrachten krijgen slachtofferzorg.