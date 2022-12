Probeer eens een worstenbrood met kreeft op Verloren Maandag

SchildeNaar eeuwenoude traditie staan worstenbroden en appelbollen weldra weer op het menu. Zin in een wat specialere Verloren Maandag? Dan moet je langsgaan bij ‘Lornoir by Jens’ op de Turnhoutsebaan in Schilde. De delicatessenzaak heeft in samenwerking met buur ‘The Lobsterman’ een worstenbrood met kreeft ontwikkeld. De prijs? 7,5 euro.

Het zijn drukke dagen voor Lornoir by Jens. Na de eindejaarsfeesten gaat de winkel vijf dagen dicht. Dan heropent de zaak voor Driekoningen. Daarop volgt dan nog Verloren Maandag op maandag 9 januari. Voor die gelegenheid heeft Jens Van Bouwel een bijzondere specialiteit in de aanbieding: een worstenbrood met kreeft. De patissier-chocolatier doet voor de vulling een beroep op buur ‘The Lobsterman’, een traiteur gespecialiseerd in kreeftgerechten. “We werken al langer samen. Zij bestellen dikwijls brood of desserts bij mij. En nu ben ik bij hen gaan aankloppen”, vertelt Jens.

Oosterse specerijen

“De vulling bestaat uit gevogeltegehakt en kreeftenvlees. Daaraan hebben we citroengras, koriander, gember en curry toegevoegd. Het is dus een Thais geïnspireerd worstenbrood”, vertelt Bram De Boeck van The Lobsterman. “Dat was ook de basis voor onze burgers die we geserveerd hebben op de Dorpsdag en Wezel Culinair in ‘s-Gravenwezel. Onze broodjes voor de hamburgers hebben we toen bij Jens laten maken.”

Met die bereiding zullen nu worstjes gemaakt worden. Die zal Lornoir by Jens in artisanaal deeg rollen en vervolgens bakken tot culinair worstenbrood. Wij mochten de verheven klassieker dinsdagmiddag al eens proeven. De smeuïge vulling komt goed tot haar recht en smaakt perfect pikant.

Volledig scherm Het worstenbrood met vulling van gevogeltegehakt en kreeftenvlees op smaak gebracht met oosterse specerijen © Klaas De Scheirder

200 stuks

Vanaf maandag 9 januari zullen de worstenbroden met kreeft te vinden zijn bij Lornoir by Jens in Schilde en Jens Patisserie. Voor een exemplaar betaal je 7,5 euro. “Dat is vier euro meer dan een klassiek enkel worstenbrood. De creatie bevat dan ook heel wat kreeft. Het is nog afwachten hoe het zal aanslaan. Al denk ik wel dat klanten voor ambachtelijke kwaliteit het bedrag willen neertellen. Normaal gezien gaan er 1.800 worstenbroden over de toonbank. Als ik 200 stuks met kreeft zou verkopen, zou ik dat wel een mooi resultaat vinden.”

Een worstenbrood met kreeft kopen kan vanaf Verloren Maandag bij Lornoir by Jens op de Turnhoutsebaan 262 in Schilde of Jens Patisserie op de Oudstrijdersstraat 85 in Oelegem (Ranst). Bestellen is alvast mogelijk. Dat kan in de winkels of telefonisch via het nummer 03 284 69 03 (Lornoir by Jens) of 03 295 49 76 (Jens Patisserie).

