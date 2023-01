Politie arresteert 19-jarige drugsdealer in villawijk: 28 dosissen cocaïne en vuurwerkbommen Cobra in beslag genomen

Hoogstraten/Turnhout/Malle Kempense dj’s moeten feestten­ten WK veldrijden in Hoogerhei­de in vuur en vlam zetten: “Van ‘s morgens tot ‘s avonds ‘vollen bak’ gaan”

De organisatie van het WK Veldrijden in Hoogerheide verwacht dit weekend zo'n 50.000 fans en een groot deel daarvan zal urenlang in één van de drie grote feesttenten doorbrengen. En een feestje gaat dat ongetwijfeld worden met dank aan de experten Bart de Bie van Harmony DJ Team uit Malle, Mark van den Broek uit Hoogstraten en Kurt Lemmens uit Turnhout. De Kempen zendt zijn dj-zonen uit om voor de ambiance te zorgen. “Het wordt weer koekenbak”, klinkt het in koor.

