Poëet verzet zich met gedicht tegen bomenkap: “Spaar mij voor vogels en insecten, voor schoonheid en kleur en laat me niet eindigen in mineur”

Het lokaal bestuur heeft plannen op de centrale verkeersas Schoolstraat-Puttenhoflaan-Oelegemsteenweg tussen de Turnhoutsebaan en de grens met Oelegem (Ranst) een gescheiden riolering aan te leggen. Op die twee laatste straten wil de gemeente ook fietspaden in enkelrichting realiseren. Omdat de Schoolstraat niet ruim genoeg ruimte is, zouden de fietssuggestiestroken vernieuwd worden.

Nieuwe bomen

In functie daarvan zouden de 137 eiken op de Oelegemsteenweg gerooid moeten worden. “De bomen zouden de werken niet overleven. Zoals Zuhal Demir — Vlaams minister voor Omgeving — ons verplicht heeft in de vergunning, zullen we voor elke boom een nieuwe aanplanten”, verzekert Peter Mendonck, schepen voor Openbare Werken (N-VA).

Dat betreurt beweging dorp24, die CD&V en Groen Schilde verenigt. Vorige week hingen ze affiches met tekst zoals ‘niemand hout van mij’, ‘kap ermee’ of ‘de boom in met deze kap’ op de eiken. “De bomen kunnen nog zeker dertig jaar meegaan. Als ze gerooid worden, dreigt de dreef tientallen jaren een kilometerslange betonplaat te worden. Een tweede fietspad is niet nodig, want een verbreding van het bestaande fietspad zou volstaan.”

Quote Laat mijn 100 jaar oude kruin in leven voor de kinderen van morgen en de ouden van heden Anonieme dichter

Lang bleven die posters niet hangen, want al snel hadden de gemeentediensten ze weggehaald. “Sommige bewoners hebben de affiches echter al aan de ramen gehangen”, is dorp24 tevreden. Al hingen de bomen woensdag opnieuw vol. “Een onbekende boomminnaar heeft op elke eik een woord gehangen. Die vormen samen een gedicht.

“Laat mijn 100 jaar oude kruin in leven voor de kinderen van morgen en de ouden van heden. Spaar mij voor vogels en insecten, voor schoonheid en kleur en laat me aub niet eindigen in mineur”, klinkt een deel. “Wij weten niet wie die posters heeft aangebracht, al vinden we het een mooie blijk van solidariteit. Samen met de raamaffiches is het een bewijs dat het verzet tegen de nakende kaalslag gedragen wordt door een breder publiek”, zegt dorp24.

