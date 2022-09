Pocketkaartjes zetten jongeren en volwassenen op weg naar hulpinstanties

Schilde Verdubbe­ling plaatsen in gemeente­lij­ke crèche moet antwoord bieden op tekort aan kinderop­vang

Door de verplichte sluiting van de private crèche Uk & Puk is het tekort aan kinderopvang in Schilde nog acuter geworden dan voorheen al het geval was. Daarom werkt de gemeente aan de verdubbeling van het aantal plaatsen in haar crèche ‘t Wezelke in ‘s-Gravenwezel.

27 september